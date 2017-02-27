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В Башкирии активисты «СтопКроношпана» подали уведомление о митинге

27 февраля 2017, 14:17
Они объясняют его необходимость позицией завода «Кроношпан».

Сегодня члены совета движения «СтопКроношпан» Вера Попова и Ирина Курели подали в правительство Башкирии уведомление о митинге. Они собираются провести его 12 марта на площади перед ДК «Химик» в Уфе.

В документе (копия имеется в редакции) организаторы объясняют необходимость проведения митинга так – «ввиду саботажа компанией «Кроношпан» решений судов, назначения на 1 марта для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции вопроса проектной документации «Кроношпана», признанной ВС РБ незаконной, согласно решению от 13.01.2017».

Напомним, 13 января Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляцию представителей движения «СтопКроношпан» по иску к ГАУ «Госэкспертиза РБ» с требованием признать незаконной проектную документацию очистных сооружений и завода по производству ДСП «Кроношпан».

- 13 января 2017 года Верховный Суд Республики Башкортостан вынес апелляционное определение, которым признал незаконными положительные заключения проектной документации очистных сооружений и производства ДСП завода «Кроношпан-Башкортостан» ввиду расположения этих строительных объектов в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборов города Уфы, - пояснила член совета движения «СтопКроношпан» Рамиля Саитова. - Верховный Суд Башкортостана выполнил указания своих коллег из Верховного Суда России и признал, что положительные заключения экспертов ГАУ Госэкспертиза РБ нарушают закон. Суд благоразумно снял с себя ответственность за возможные катаклизмы в охранной зоне водозаборов, несущие угрозу здоровью и жизни уфимцев. Истцы уже направили в администрацию Уфимского района и Госстройнадзор РБ уведомления о признании недействительными заключений экспертов, на основании которых выдано разрешение на строительство завода «Кроношпан-Башкортостан».

Как следует из судебных материалов, руководитель ГАУ Госэкспертиза РБ Иван Штында 25 января подал кассационную жалобу на решение суда ВС РБ от 13.01.2017, а 15 февраля было вынесено определение о назначении судебного заседания кассационной инстанции на 1 марта.

Организаторы митинга в качестве его основной задачи декларируют «донести до участников информацию о зависимости судей от исполнительной власти, о сращивании трех ветвей властей», и собираются провести его в поддержку судебной системы, требуя независимости судебной системы.

- Дело в том, что 26 января судья ВС РБ вынесла решение о приостановлении обжалуемого судебного решения (от 13.01.2017), - рассказала Медиакорсети правозащитница Альмира Жукова. – А заявители узнали об этом факте только перед праздниками, 22 февраля. По нашим данным, дело даже не передавалось в Ленинский районный суд, что является нарушением судебного делопроизводства. К самой кассационной жалобе приложены копии документов, не заверенные печатями, что должно было послужить причиной отказа в ее рассмотрении. Я усматриваю в этом признаки злоупотребления служебными полномочиями судьей и буду обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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