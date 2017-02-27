В Башкирии активисты «СтопКроношпана» подали уведомление о митинге

- Дело в том, что 26 января судья ВС РБ вынесла решение о приостановлении обжалуемого судебного решения (от 13.01.2017), - рассказала Медиакорсети правозащитница Альмира Жукова. – А заявители узнали об этом факте только перед праздниками, 22 февраля. По нашим данным, дело даже не передавалось в Ленинский районный суд, что является нарушением судебного делопроизводства. К самой кассационной жалобе приложены копии документов, не заверенные печатями, что должно было послужить причиной отказа в ее рассмотрении. Я усматриваю в этом признаки злоупотребления служебными полномочиями судьей и буду обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.