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Рустэм Хамитов поехал в Сочи за инвесторами

27 февраля 2017, 12:29
Глава Башкирии возглавил делегацию республики для участия в инвестиционном форуме.

Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», который проходит с 27 по 28 февраля, сообщает пресс-служба главы региона.

Башкирская делегация примет участие в пленарном заседании форума и встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики. Также планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.

Справка:

Российский инвестиционный форум «Сочи» – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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