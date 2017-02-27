Рустэм Хамитов поехал в Сочи за инвесторами

Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», который проходит с 27 по 28 февраля, сообщает пресс-служба главы региона.
Башкирская делегация примет участие в пленарном заседании форума и встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики. Также планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.
Справка:
Российский инвестиционный форум «Сочи» – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы.