Рустэм Хамитов поехал в Сочи за инвесторами

Башкирская делегация примет участие в пленарном заседании форума и встрече премьер-министра страны Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики. Также планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.