Прокуратура оштрафовала 135 компаний Башкирии и их сотрудников

В Башкирии выявлены нарушения при устройстве бывших чиновников на работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В Советском районе АО «Связьтранснефть» не сообщили в Государственный комитет республики по тарифам о приеме на работу его бывшего сотрудника. Филиал и его директор оштрафованы на 120 тысяч рублей.
Также прокуроры добились увольнения сотрудников, которые не сообщили при трудоустройстве о бывшем месте работы. Например, бывший полицейский при устройстве на работу в строительную компанию пришел с новой трудовой книжкой, в которой МВД как его место работы не было указано. После прокурорского вмешательства мужчину уволили из компании.
Бывших чиновников устраивали в организации без согласия соответствующей комиссии. Так, например, администрация Белорецкого района Башкирии отказала бывшему заместителю главы муниципалитета в работе директором ООО «Ремонтно-строительное управление дорожных работ», поскольку он раньше курировал сферу ЖКХ и участвовал в решении вопроса о выделении данному предприятии земли. Этот бывший чиновник продолжил работу в компании, несмотря на запрет.
Всего в 2016 году 135 лиц оштрафовали на сумму более 4,7 миллионов рублей.