mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура оштрафовала 135 компаний Башкирии и их сотрудников

27 февраля 2017, 16:03
Сумма штрафов составила более 4,7 миллионов рублей.

В Башкирии выявлены нарушения при устройстве бывших чиновников на работу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Советском районе АО «Связьтранснефть» не сообщили в Государственный комитет республики по тарифам о приеме на работу его бывшего сотрудника. Филиал и его директор оштрафованы на 120 тысяч рублей.

Также прокуроры добились увольнения сотрудников, которые не сообщили при трудоустройстве о бывшем месте работы. Например, бывший полицейский при устройстве на работу в строительную компанию пришел с новой трудовой книжкой, в которой МВД как его место работы не было указано. После прокурорского вмешательства мужчину уволили из компании.

Бывших чиновников устраивали в организации без согласия соответствующей комиссии. Так, например, администрация Белорецкого района Башкирии отказала бывшему заместителю главы муниципалитета в работе директором ООО «Ремонтно-строительное управление дорожных работ», поскольку он раньше курировал сферу ЖКХ и участвовал в решении вопроса о выделении данному предприятии земли. Этот бывший чиновник продолжил работу в компании, несмотря на запрет.

Всего в 2016 году 135 лиц оштрафовали на сумму более 4,7 миллионов рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07