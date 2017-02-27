Прокуратура оштрафовала 135 компаний Башкирии и их сотрудников

Также прокуроры добились увольнения сотрудников, которые не сообщили при трудоустройстве о бывшем месте работы. Например, бывший полицейский при устройстве на работу в строительную компанию пришел с новой трудовой книжкой, в которой МВД как его место работы не было указано. После прокурорского вмешательства мужчину уволили из компании.