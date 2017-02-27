Аэропорт «Уфа» должен будет расселить деревню Березовка - ФГУП АГА

Расселение деревни Березовки возле уфимского аэропорта должен провести аэропорт «Уфа», в санитарно-защитную зону которого входит населенный пункт. Об этом Медиакорсети сообщили во ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГА). При этом, как следует из ответа на официальный запрос, аэропорт должен провести необходимую работу для установления постоянной санитарно-защитной зоны. Сделать он обязан на основании п.2.2. СанПиН.