mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Аэропорт «Уфа» должен будет расселить деревню Березовка - ФГУП АГА

27 февраля 2017, 15:11
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» прокомментировала конфликтную ситуацию.

Расселение деревни Березовки возле уфимского аэропорта должен провести аэропорт «Уфа», в санитарно-защитную зону которого входит населенный пункт. Об этом Медиакорсети сообщили во ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (АГА). При этом, как следует из ответа на официальный запрос, аэропорт должен провести необходимую работу для установления постоянной санитарно-защитной зоны. Сделать он обязан на основании п.2.2. СанПиН.

- Эксплуатирующей организации (МАУ «Уфа» - прим.ред.) в соответствии с законодательством необходимо провести натурные исследования и измерения, - говорится в официальном ответе организации. – Они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей для принятия решения об установлении окончательных границ санитарно-защитной зоны.

На данный момент, как уточнили в АГА, завершены работы «по основным объектам реконструкции аэродрома». Как ранее сообщала Медиакорсеть, объект планируется сдать в эксплуатацию летом этого года.

Напомним, в санитарно-защитной зоне поселок Березовка находится с 1960-х годов. С этого времени местным жителям не разрешают любое строительство на территории насленного пункта и не дают прописку. От взлетно-посадочной полосы до деревни Березовки – всего 550 метров.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07