В Уфе пешехода переехали сразу две иномарки, женщина погибла

В пригороде Уфы женщину сбили сразу два автомобиля, как сообщили в управлении ГИБДД по региону, наезд произошёл в тёмное время суток на перегоне из микрорайона Дёма в Затон. Женщина в тёмной одежде и без светоотражающих элементов шла по дороге, водитель внедорожника «Mercedes» не увидел пешехода и сбил женщину, затем уже лежащую на дороге пострадавшую переехал ехавший следом «Subaru». К сожалению травмы, полученные были несовместимы с жизнью, и она погибла на месте.