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В Уфе пешехода переехали сразу две иномарки, женщина погибла

26 февраля 2017, 13:07
Женщину переехали Mercedes и Subaru.

В пригороде Уфы женщину сбили сразу два автомобиля, как сообщили в управлении ГИБДД по региону, наезд произошёл в тёмное время суток на перегоне из микрорайона Дёма в Затон. Женщина в тёмной одежде и без светоотражающих элементов шла по дороге, водитель внедорожника «Mercedes» не увидел пешехода и сбил женщину, затем уже лежащую на дороге пострадавшую переехал ехавший следом «Subaru». К сожалению травмы, полученные были несовместимы с жизнью, и она погибла на месте.

В ГИБДД Башкирии обратили внимание, что если бы на одежде пешехода были светоотражающие элементы, то трагедии можно было бы избежать.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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