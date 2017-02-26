Уфимец вышел в финал первого Кубка России по киберфутболу

11.54 - зал снова взрывается, Ufenok77 забивает гол. 11.56 - снова аплодисменты и крики Уфа, Роберт развивает успех, и второй мяч влетает в ворота Кирилла Aruhito Ординарцева, играющего за Оренбург. Таким образом, Уфа очень близка к выходу к финал. Оренбург пытается отыграться, но Уфа забивает третий гол с углового. Комментаторы подмечают, что Роберт хорошо организует фланговые атаки, и это его конёк.