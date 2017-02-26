Уфимец вышел в финал первого Кубка России по киберфутболу

Полуфинал начинается с одновременно с двух игр, в финал пройдёт игрок, одержавший две победы. Потом игры будут идти одна за другой. К 15 часам имя первого обладателя Кубка России по киберфутболу станет известно.
В полуфиналах играют ЦСКА - Локомотив, Оренбург - Уфа. Аудитория турнира вчера достигла трёх миллионов человек, сообщил со сцены комментатор Азамат Муратов.
К разочарованию многих любителей киберфутбола представитель Спартака Сергей KEFIR Никифоров не попал в четверку сильнейших, проиграв накануне игроку ЦСКА Андрею Timon Гурьеву.
11.30 - стартовал полуфинал, вначале две игры идут параллельно. Первым пропускает Локомотив в матче с ЦСКА. Напомним, ранее киберфутболист Локомотива Антон Klenoff Клёнов не проиграл ни одного матча.
11.37 - зрители аплодируют: игрок Уфы Роберт Ufenok77 Фахретдинов забивает первый мяч в ворота Локомотива. В параллельном матче ЦСКА и Локомотив обменялись голами.
В зале большинство зрителей - в фирменных спортивных костюмах Уфы.
Они следят сразу за двумя полуфиналами. Первая игра Уфы с Оренбургом завершается победой Роберта Фахретдинова с минимальным счётом 1:0, а ЦСКА одержал победу над Локомотивом - 2:1.
Небольшой перерыв, в 11.52 начинается вторая игра, теперь на сцене только одна пара: Оренбург - Уфа.
11.54 - зал снова взрывается, Ufenok77 забивает гол. 11.56 - снова аплодисменты и крики Уфа, Роберт развивает успех, и второй мяч влетает в ворота Кирилла Aruhito Ординарцева, играющего за Оренбург. Таким образом, Уфа очень близка к выходу к финал. Оренбург пытается отыграться, но Уфа забивает третий гол с углового. Комментаторы подмечают, что Роберт хорошо организует фланговые атаки, и это его конёк.
12.07 - гол престижа от Оренбурга, но это вряд ли поможет ему пройти в финал.
12.08 - ещё один гол в ворота Уфы, и тут же звучит свисток. Уфа выходи в финал первого Кубка России по киберфутболу, одержав две победы - 1:0 и 3:2.