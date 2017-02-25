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В Уфе несколько заемщиков микрофинансовой организации объявили голодовку

25 февраля 2017, 11:42
Таким образом они пытаются добиться возбуждения уголовного дела против руководителя фирмы.

Несколько заемщиков микрофинансовой организации "Уфимские деньги" объявили о начале голодовки. Они требуют возбуждения уголовного дела в отношении руководителя фирмы, который по их утверждению похитил их средства и недвижимость. Трое мужчин и две женщины ведут прямую трансляцию в YouTube, находятся они в квартире одного из голодающих.

Примечательно, что на канале пользователя, ведущего трансляцию, содержатся видеозаписи о деятельности организации под названием "Возрождение". В интернете содержится огромное количество статей о ней, как о секте. Она была основана в конце 90-х годов прошлого столетия на Украине и стала причиной многочисленных скандалов. В отношении лидера "Возрождения" Владимира Мунтяна несколько раз возбуждались уголовные дела.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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