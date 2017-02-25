В Уфе несколько заемщиков микрофинансовой организации объявили голодовку

Примечательно, что на канале пользователя, ведущего трансляцию, содержатся видеозаписи о деятельности организации под названием "Возрождение". В интернете содержится огромное количество статей о ней, как о секте. Она была основана в конце 90-х годов прошлого столетия на Украине и стала причиной многочисленных скандалов. В отношении лидера "Возрождения" Владимира Мунтяна несколько раз возбуждались уголовные дела.