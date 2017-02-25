В Башкирии молодой человек на "семерке" насмерть сбил 43-летнего мужчину

Авария со смертельным исходом произошла в Татышлинском районе республики вчера вечером, сообщает пресс-служба ГИБДД республики
Около десяти часов вечера на 83 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, местный житель 25-ти лет на автомашине ВАЗ-2107, наехал на 43-летнего мужчину из села Верхние Татышлы.
Машина двигалась в сторону села Булькайпаново, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Погибший был в темной одежде без светоотражающих элементов. Как уточнили в Госавтоинспекции, он внезапно выбежал на проезжую часть дороги.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте аварии.