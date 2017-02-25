mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии молодой человек на "семерке" насмерть сбил 43-летнего мужчину

25 февраля 2017, 13:38
ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

Авария со смертельным исходом произошла в Татышлинском районе республики вчера вечером, сообщает пресс-служба ГИБДД республики

Около десяти часов вечера на 83 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, местный житель 25-ти лет на автомашине ВАЗ-2107, наехал на 43-летнего мужчину из села Верхние Татышлы.

Машина двигалась в сторону села Булькайпаново, ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Погибший был в темной одежде без светоотражающих элементов. Как уточнили в Госавтоинспекции, он внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте аварии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07