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Опубликована турнирная таблица Кубка РФПЛ по киберфутболу

25 февраля 2017, 02:00
Сформированы две группы по восемь команд.

На сайте Федерации киперфутбола России опубликована турнирная таблица первого в историии кубка РФПЛ в виртуальной реальности.

ФК «Уфа», которую представляет киберфутболист Роберт Фахретдинов попала во вторую группу. В нее также вошли «Рубин», «ЦСКА», «Зенит», «Томь», «Краснодар», «Ростов» и «Анжи».

В первой группе сразятся игроки футбольных клубов «Спартак», «Амкар», «Урал», «Локомотив», «Крылья Советов», «Оренбург», «Арсенал» и «Терек».

Напомним, турнир проходит в развлекательном комплексе «Огни Уфы». Сегодня состоится семь туров.

1 тур — 12.00
2 тур — 12.50
3 тур — 13.40
4 тур — 14.30
5 тур — 15.20
6 тур — 16.10
7 тур — 17.00

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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