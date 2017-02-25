Опубликована турнирная таблица Кубка РФПЛ по киберфутболу

На сайте Федерации киперфутбола России опубликована турнирная таблица первого в историии кубка РФПЛ в виртуальной реальности.
ФК «Уфа», которую представляет киберфутболист Роберт Фахретдинов попала во вторую группу. В нее также вошли «Рубин», «ЦСКА», «Зенит», «Томь», «Краснодар», «Ростов» и «Анжи».
В первой группе сразятся игроки футбольных клубов «Спартак», «Амкар», «Урал», «Локомотив», «Крылья Советов», «Оренбург», «Арсенал» и «Терек».
Напомним, турнир проходит в развлекательном комплексе «Огни Уфы». Сегодня состоится семь туров.
1 тур — 12.00
2 тур — 12.50
3 тур — 13.40
4 тур — 14.30
5 тур — 15.20
6 тур — 16.10
7 тур — 17.00