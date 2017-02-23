Стала известна причина обысков в мэрии Уфы

Как выяснили специалисты, администрация Уфы заключала договора с застройщиками, которые прежде чем возводить дома на месте аварийного жилья, должны были расселить его собственников. Однако застройщики расселением не занимались, вместо этого чиновники включили дома в федеральную программу расселения аварийного жилья, и получили деньги из регионального и федерального бюджетов. В письме говорится о махинациях при расселении 155 домов, а ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей. Генеральный директор госкорпорации Константин Цицин просит главу региона разобраться в сложившейся ситуации.