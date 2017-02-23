Стала известна причина обысков в мэрии Уфы

В письме, появившемся в распоряжении редакции, говорится, что в начале января Фонд содействия ЖКХ и управление по борьбе с коррупцией МВД проводили проверку реализации адресной программы по переселению из аварийного жилья в городе Уфе.
Как выяснили специалисты, администрация Уфы заключала договора с застройщиками, которые прежде чем возводить дома на месте аварийного жилья, должны были расселить его собственников. Однако застройщики расселением не занимались, вместо этого чиновники включили дома в федеральную программу расселения аварийного жилья, и получили деньги из регионального и федерального бюджетов. В письме говорится о махинациях при расселении 155 домов, а ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей. Генеральный директор госкорпорации Константин Цицин просит главу региона разобраться в сложившейся ситуации.
- В связи с вышеизложенным в соответствии с частью 6.1 статьи 17 Федерального закона, предлагаем предоставить уточнённые сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, не учитывающие общую площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территориях в отношении которых приняты решения о развитии застроенных территории, - говорится в письме. - На основании уточнённых сведений Фондом будем принято решение о перерасчёте (уменьшении) установленных для Башкирии лимитов предоставления финансовой поддержки.
Опубликовавший письмо юрист Виталий Буркин считает, что в первую очередь это было выгодно застройщикам.
- Застройщики освобождались от существенных затрат по расселению, которое они были обязаны произвести, - пишет Буркин на своей странице в социальной сети. - Разумеется, что после этого прибыль застройщиков многократно увеличивалась.