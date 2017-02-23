Семь мнений о службе в армии от известных в Башкирии людей

День защитника Отечества праздник, когда в России и на территории бывших стран Советского союза, принято поздравлять тех, кто служил в армии. Отмечать праздник начали в 1922 году, когда власти СССР опубликовали постановление о четвертой годовщине Красной армии, в нём говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии». Тут нужно отметить, что декрет о создании Красной армии был подписан 28 января 1918 года, а через год от одного из основателей Красной Армии Николая Подвойского поступает предложение отметить годовщину, но просьба его рассматривается лишь 24 января, когда времени на подготовку уже не остаётся, и Моссовет решает отпраздновать годовщину вместе с Днём Красного подарка - 17 февраля. Однако 17 февраля выпадало на понедельник и празднование перенесли на ближайшее воскресенье - 23 февраля. Но ежегодным он стал лишь с 1922 года.Первое время праздник назывался «День Красной армии и флота», позже – «День Советской Армии и Военно-Морского флота», а с 1993 года 23 февраля назвали «Днём защитника Отечества». В честь самого мужского дня в году мы собрали мнения известных в Башкирии и за её пределами людей, о службе в армии, и о том, как служилось им.
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов:
- Я служил на отдаленной точке, где было всего 30 человек, в Казахстане. Служба в армии – хороший урок для мужчин. В то время, когда служил я, это было обязательным для молодого человека того времени. Сейчас, конечно, ситуация меняется, служить хотят не все. Но, я считаю, что все-таки мужчины должны служить. Нужно отдать долг Родине. Это правильно. Тем более, что сейчас срок службы всего 1 год.
Начальник управления ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов:
- Я служил. Сначала я сержантом в Самаре был, потом уехал служить в Германию. Служба в армии многое дает мужчине, формирует закалку, выдержку. В то время, когда служил я, солдаты все делали сами: стирали свою одежду, гладить ее. По крайней мере, я там научился быть подтянутым, опрятным и т.д. Но, самое главное, армия – воспитывает волю и характер. В настоящее время, наверно, лучше уже практиковать службу по контракту. Сейчас каждый сам выбирает себе профессию, каждый выбирает свой путь. Если человек допустим планирует посвятить свою жизнь науке и стать великим ученым, зачем ему армия? Служба по контракту – это более современная форма.
Депутат Государственной Думы, экс-глава администрации Уфы Павел Качкаев:
- В армии я не служил, потому что работал на оборонном предприятии. После окончания военной кафедры мы все написали заявления, что мы хотим служить офицерами в звании лейтенанта в армии, но из всего выпуска взяли всего несколько человек, а я по распределению попал на оборонное предприятие – приборостроительный завод. Там я проработал три года инженером-регулировщиком, мы изготавливали вычислительные машины для наших самолетов.
Во время обучения в ВУЗе, я ездил на военные сборы, которые проходили в военном училище в поселке Лебяжий Ростовской области. Там я принял присягу.
Если о том, нужно ли современному молодому человеку служить в армии, спросили лет 5-6 назад, то я, может быть и посоветовал бы выбрать какую-то альтернативную форму. Сегодня, я считаю, что служба в армии стала престижной. Сегодня в армии служить нужно.
Народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков:
- Я в армии служил. Считаю, что в армии молодой человек служить должен, ведь именно армия делает из мальчика мужчину.
Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов:
- Я считаю этот праздник очень нужным и важным. Сам отслужил в армии, и считаю, что, если здоровье, конечно, позволяет, мужчина обязан отдать свой долг Отечеству. У меня от службы в армии остались самые лучшие воспоминания. Это школа такая, какую больше не получишь нигде. Ведь до армии многие элементарно не умеют пуговицу пришить. А после это уже другой человек, готовый муж, можно сказать, все умеет. Возможно, с тех пор когда служил я, армия действительно изменилась, но, я не думаю, что настолько сильно, чтобы уклоняться от своего долга.
Ректор Уфимского государственного нефтяного университета Рамиль Бахтизин:
- Во время учебы в университете у нас была военная подготовка. Запомнилось «ограничение свобод»: запрет длинных волос, опозданий и пр., что негативно воспринималось нами – «свободолюбивыми студентами».
В период военных лагерей вспоминается жесткая дисциплина, неприхотливая кухня, достаточно большая физическая нагрузка. Сейчас понимаешь, что это была необходимая для формирования личности жизненная школа.
Сейчас, когда военные кафедры в большинстве вузов ликвидированы, служба в армии это необходимость. Нужно к этому быть готовыми и постараться получить определенные знания и навыки. Тем более, что сейчас в армии преобладают высокотехнологичные сервисы.
Депутат Горсовета Уфы, управляющий партнер «Трилистник групп» Артур Хазигалеев:
- К сожалению, сам я в армии не служил, но я прошел военную подготовку при Уфимском нефтяном институте. На сегодняшний день, я имею звание офицера запаса. Конечно, я считаю, что служить в армии нужно: молодые люди должны патриотично относится к своей стране. Если мы живем в этой стране, мы должны ее охранять и оберегать. Мои сыновья будут служить в армии.