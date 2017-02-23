Семь мнений о службе в армии от известных в Башкирии людей

День защитника Отечества праздник, когда в России и на территории бывших стран Советского союза, принято поздравлять тех, кто служил в армии. Отмечать праздник начали в 1922 году, когда власти СССР опубликовали постановление о четвертой годовщине Красной армии, в нём говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии». Тут нужно отметить, что декрет о создании Красной армии был подписан 28 января 1918 года, а через год от одного из основателей Красной Армии Николая Подвойского поступает предложение отметить годовщину, но просьба его рассматривается лишь 24 января, когда времени на подготовку уже не остаётся, и Моссовет решает отпраздновать годовщину вместе с Днём Красного подарка - 17 февраля. Однако 17 февраля выпадало на понедельник и празднование перенесли на ближайшее воскресенье - 23 февраля. Но ежегодным он стал лишь с 1922 года.Первое время праздник назывался «День Красной армии и флота», позже – «День Советской Армии и Военно-Морского флота», а с 1993 года 23 февраля назвали «Днём защитника Отечества». В честь самого мужского дня в году мы собрали мнения известных в Башкирии и за её пределами людей, о службе в армии, и о том, как служилось им.