В Башкирии «накрыли» подпольное казино

С января по февраль текущего года неустановленные лица в жилом доме в Стерлитамаке организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. В ходе обыска помещения изъяли около 20 единиц игрового оборудования, столов для игр в покер, игровые принадлежности и компьютерную технику.