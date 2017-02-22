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В Башкирии «накрыли» подпольное казино

22 февраля 2017, 13:56
Возбуждено уголовное дело.

По материалам сотрудников ОЭБ и ПК местного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С января по февраль текущего года неустановленные лица в жилом доме в Стерлитамаке организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. В ходе обыска помещения изъяли около 20 единиц игрового оборудования, столов для игр в покер, игровые принадлежности и компьютерную технику.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению и допросы свидетелей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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