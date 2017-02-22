«Салават Юлаев» в первой игре плей-офф проиграл «Ак Барсу» - 1:2

Продолжил своё путешествие по составу и Умарк. Во втором периоде он начал выходить с Мертлом и Лисином, уступив место в своей начальной тройке Дмитрию Мальцеву. Таким образом, вне игры остался Максим Майоров. Если поначалу «Салават» заметно уступал хозяевам по количеству бросков, то постепенно по ходу матча уфимцы не только выровнялись по этому компоненту, но и стали превосходить «барсов». Правда, на счёте на табло это никак не отражалось. Большую часть третьего периода команды уже провели в режиме овертайма, стараясь играть максимально аккуратно.



Но овертайма не случилось. Шайба влетела в ворота Сведберга одновременно с сиреной обо окончании третьего периода.Судьи посовещались и решили, что «Ак Барс» всё-таки забил вовремя. Поражение - 1:2. Второй матч серии в Казани 24 февраля.