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Назначен ректор академии госслужбы и управления при главе Башкирии

22 февраля 2017, 12:28
Им стал Ильгиз Кызыргулов.

Ректором «Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ» назначен Ильгиз Кызыргулов, сообщили в пресс-службе главы республики. Распоряжение о назначении подписал Рустэм Хамитов.

Ильгиз Раянович родился 4 ноября 1976 года в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет. Доктор физико-математических наук.

Работать начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики БГУ.

С 2003 по 2006 годы работал старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической физики БГУ. В 2006 году стал главным специалистом отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В 2006–2009 годах был проректором по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой. В 2009–2010 годах был начальником Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования республики. С 2010 по 2015 годы был ректором и проректором БГУ. В 2015–2017 годах – директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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