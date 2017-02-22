Назначен ректор академии госслужбы и управления при главе Башкирии

С 2003 по 2006 годы работал старшим преподавателем, доцентом кафедры теоретической физики БГУ. В 2006 году стал главным специалистом отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан. В 2006–2009 годах был проректором по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой. В 2009–2010 годах был начальником Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования республики. С 2010 по 2015 годы был ректором и проректором БГУ. В 2015–2017 годах – директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.