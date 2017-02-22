Ирек Ялалов: Я рад, что были такие снегопады



Ялалов сообщил депутатам, что с нового года будет введена система нормативного финасирования содержания дорог. Также город получит финансовую поддержку из республиканского бюджета. Ялалов сообщил, что администрация уже обратилась в правительство, и попросил премьер-министра Рустэма Марданова, который участвовал сегодня в сессии горсовета, поддержать эту инициативу.