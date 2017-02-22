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Ирек Ялалов: Я рад, что были такие снегопады

22 февраля 2017, 12:41
Глава администрации Уфы считает, что это помогло объяснить гражданам, кто и на каких участках отвечает за уборку.

Обильные снегопады помогли мэрии Уфы четко определить обязательства немуниципальных организаций по уборке снега.

- Я рад, что такой снежный вопрос возник, - заявил сегодня глава столичной администрации Ирек Ялалов, выступая перед депутатами горсовета. - Руководство организаций (немуниципальных - прим.ред.) самоустранилось от уборки, и мы вынуждены были спасать магазины шаговой доступности, больницы, образовательные учреждения.


Ялалов сообщил депутатам, что с нового года будет введена система нормативного финасирования содержания дорог. Также город получит финансовую поддержку из республиканского бюджета. Ялалов сообщил, что администрация уже обратилась в правительство, и попросил премьер-министра Рустэма Марданова, который участвовал сегодня в сессии горсовета, поддержать эту инициативу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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