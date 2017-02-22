Ирек Ялалов: Более половины всех жителей Уфы довольны ситуацией в городе

Более 50 процентов всех уфимцев довольны ситуацией в городе и чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщил сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов, выступая с отчетом за 2016 года перед депутатами на заседании горсовета. Данные получены по результатам социологических опросов, всего их в прошлом году было 17, опрошено 11 тысяч человек.