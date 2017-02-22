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Ирек Ялалов: Более половины всех жителей Уфы довольны ситуацией в городе

22 февраля 2017, 14:37
Глава администрации Уфы в годовом отчете рассказал об общественных настроениях в городе

Более 50 процентов всех уфимцев довольны ситуацией в городе и чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщил сегодня глава администрации Уфы Ирек Ялалов, выступая с отчетом за 2016 года перед депутатами на заседании горсовета. Данные получены по результатам социологических опросов, всего их в прошлом году было 17, опрошено 11 тысяч человек.

- Представители общественных организаций входят в составы общественных советов при главе администрации города, - сообщил Ялалов. - Представители депутатского корпуса входят в составы различных комиссий и рабочих групп. Таким образом, все важные решения администрация города принимает с учетом мнения людей, их пожеланий и требований.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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