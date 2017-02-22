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Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал о своей службе в армии

22 февраля 2017, 14:32
Динар Гильмутдинов считает, что армия воспитывает волю и характер.

В предверии Дня защитника Отечества главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов поделился своим мнением о том, кому лучше служить в армии.

- Я служил. Сначала я в сержантской учебке в Самаре был, потом уехал служить в Германию, в группу советских войск. Служба в армии многое дает мужчине, формирует закалку, выдержку. В то время, когда служил я, солдаты все делали сами: стирали свою одежду, гладили ее. По крайней мере, я там научился быть подтянутым, опрятным и т.д. Но, самое главное, армия воспитывает волю и характер. В настоящее время, наверно, лучше уже практиковать службу по контракту. Сейчас каждый сам выбирает себе профессию, каждый выбирает свой путь. Если человек допустим планирует посвятить свою жизнь науке и стать великим ученым, зачем ему армия? Служба по контракту – это более современная форма.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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