Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал о своей службе в армии

- Я служил. Сначала я в сержантской учебке в Самаре был, потом уехал служить в Германию, в группу советских войск. Служба в армии многое дает мужчине, формирует закалку, выдержку. В то время, когда служил я, солдаты все делали сами: стирали свою одежду, гладили ее. По крайней мере, я там научился быть подтянутым, опрятным и т.д. Но, самое главное, армия воспитывает волю и характер. В настоящее время, наверно, лучше уже практиковать службу по контракту. Сейчас каждый сам выбирает себе профессию, каждый выбирает свой путь. Если человек допустим планирует посвятить свою жизнь науке и стать великим ученым, зачем ему армия? Служба по контракту – это более современная форма.