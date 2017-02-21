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Глава отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Башкирии уходит в отставку

21 февраля 2017, 14:44
На его место назначен выходец из управления СК по Кировской области.

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета по Башкирии Виктор Гурьев уходит в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Об этом изданию стало известно от информированного источника. Сам Виктор Гурьев подтвердил информацию о том, что подал рапорт об отставке.

Новым руководителем этого отдела должен стать выходец из управления СК по Кировской области.

Напомним, что Григорий Житенев, который с октябре 2016 года возглавляет башкирское СУ СК, ранее занимал аналогичную должность в Кировской области.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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