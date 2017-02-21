Глава отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Башкирии уходит в отставку

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета по Башкирии Виктор Гурьев уходит в отставку, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Об этом изданию стало известно от информированного источника. Сам Виктор Гурьев подтвердил информацию о том, что подал рапорт об отставке.