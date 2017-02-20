Житель Башкирии, убивший пятерых подростков, пытался съесть часть уголовного дела

Как пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе в УФСПП РФ по РБ, во время судебных разбирательств Букаеву дали ознакомиться с материалами дела, а он вырвал из тома несколько страниц и попытался их съесть. Судебный пристав составил об этом протокол, после чего было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».