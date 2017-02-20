Житель Башкирии, убивший пятерых подростков, пытался съесть часть уголовного дела

Сергей Букаев, который убил пятерых подростков в Кумертау, получил еще одно наказание. Об этом сообщили в службе судебных приставов. Теперь ему предстоит выплатить штраф.
Напомним, что Сергей Букаев со своим подельником Константином Сурковым в апреле 2015 года убили пятерых подростков в Кумертау. В мае прошлого года Верховный суд Башкирии приговорил их к пожизненному лишению свободы, кроме этого они должны выплатить семьям убитых суммарно 9 млн рублей.
Как пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе в УФСПП РФ по РБ, во время судебных разбирательств Букаеву дали ознакомиться с материалами дела, а он вырвал из тома несколько страниц и попытался их съесть. Судебный пристав составил об этом протокол, после чего было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».
На прошлой неделе Стерлитамакский городской суд признал Букаева виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.