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Житель Башкирии, убивший пятерых подростков, пытался съесть часть уголовного дела

20 февраля 2017, 15:40
Ему предстоит выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Сергей Букаев, который убил пятерых подростков в Кумертау, получил еще одно наказание. Об этом сообщили в службе судебных приставов. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Напомним, что Сергей Букаев со своим подельником Константином Сурковым в апреле 2015 года убили пятерых подростков в Кумертау. В мае прошлого года Верховный суд Башкирии приговорил их к пожизненному лишению свободы, кроме этого они должны выплатить семьям убитых суммарно 9 млн рублей.

Как пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе в УФСПП РФ по РБ, во время судебных разбирательств Букаеву дали ознакомиться с материалами дела, а он вырвал из тома несколько страниц и попытался их съесть. Судебный пристав составил об этом протокол, после чего было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

На прошлой неделе Стерлитамакский городской суд признал Букаева виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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