В Нижнем Тагиле больше года держат невиновного человека в СИЗО

Интернет-издание «Новые Известия» узнало информацию о ходе дела у защитников Бычкова — Андрея Перова и Игоря Исаева. Как рассказали адвокаты, оснований на арест их подзащитного, по их мнению, нет. Еще год назад Бычков рассказал все, что знал об убийстве бизнесмена Владимира Машинского, совершенном в 2002 году. Кроме того, он настоял на том, чтобы показания были проверены на «детекторе лжи». Но следователи так и не сообщили ему результат проверки, продолжая держать под арестом. Как подозревают правозащитники, Четвертое управление СКР предполагает использовать на задержанном свою любимую стратегию: сначала обвинить его в преступлениях, потом создать негативный фон вокруг него и продлевать арест, пока человек не «сломается» и не сознается в том, чего не было.