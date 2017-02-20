В Нижнем Тагиле больше года держат невиновного человека в СИЗО

Интернет-издание «Новые Известия» узнало информацию о ходе дела у защитников Бычкова — Андрея Перова и Игоря Исаева. Как рассказали адвокаты, оснований на арест их подзащитного, по их мнению, нет. Еще год назад Бычков рассказал все, что знал об убийстве бизнесмена Владимира Машинского, совершенном в 2002 году. Кроме того, он настоял на том, чтобы показания были проверены на «детекторе лжи». Но следователи так и не сообщили ему результат проверки, продолжая держать под арестом. Как подозревают правозащитники, Четвертое управление СКР предполагает использовать на задержанном свою любимую стратегию: сначала обвинить его в преступлениях, потом создать негативный фон вокруг него и продлевать арест, пока человек не «сломается» и не сознается в том, чего не было.
Игорь Исаев сообщил интернет-изданию, что для заключения его подзащитного нет никаких оснований, кроме показаний Романа Погудина, изначально задержанного по тому же делу. Погудин в тот момент заявил, что видел Бычкова вместе с Эмразом Аракеловым – человеком, подозреваемым в заказе убийства. Затем Погудин сознался, что ложными показаниями пытался смягчить собственное наказание. Стали известны и личные счеты Погудина с Бычковым. В 2003 году Бычков выступал на суде свидетелем от обвинения – тогда слушалось дело против ОПГ, в которой состоял Погудин.
Издание «Новые Известия» также направило в Следственный комитет письмо с просьбой официально озвучить причины заключения Бычкова, а также его продления. Работа следователей за год ареста подозреваемого вызывает у издания не меньшие вопросы.