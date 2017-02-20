mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле больше года держат невиновного человека в СИЗО

20 февраля 2017, 08:07
Четвертое следственное управление Следственного комитета России попросило Свердловский областной суд продлить арест Сергея Бычкова. Мужчина подозревается в причастности к убийству Владимира Машинского - известного нижнетагильского бизнесмена. Несмотря на алиби, Бычков продолжает находиться в следственном изоляторе почти год. Единственный свидетель обвинения Роман Погудин, ранее осужденный на 13 лет за бандитизм, совершил признание, что в первых показаниях оклеветал Бычкова. Жена задержанного отправила в Администрацию президента письмо, а адвокаты подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с незаконным содержанием их подзащитного под арестом.

Интернет-издание «Новые Известия» узнало информацию о ходе дела у защитников Бычкова — Андрея Перова и Игоря Исаева. Как рассказали адвокаты, оснований на арест их подзащитного, по их мнению, нет. Еще год назад Бычков рассказал все, что знал об убийстве бизнесмена Владимира Машинского, совершенном в 2002 году. Кроме того, он настоял на том, чтобы показания были проверены на «детекторе лжи». Но следователи так и не сообщили ему результат проверки, продолжая держать под арестом. Как подозревают правозащитники, Четвертое управление СКР предполагает использовать на задержанном свою любимую стратегию: сначала обвинить его в преступлениях, потом создать негативный фон вокруг него и продлевать арест, пока человек не «сломается» и не сознается в том, чего не было.

Игорь Исаев сообщил интернет-изданию, что для заключения его подзащитного нет никаких оснований, кроме показаний Романа Погудина, изначально задержанного по тому же делу. Погудин в тот момент заявил, что видел Бычкова вместе с Эмразом Аракеловым – человеком, подозреваемым в заказе убийства. Затем Погудин сознался, что ложными показаниями пытался смягчить собственное наказание. Стали известны и личные счеты Погудина с Бычковым. В 2003 году Бычков выступал на суде свидетелем от обвинения – тогда слушалось дело против ОПГ, в которой состоял Погудин.

Издание «Новые Известия» также направило в Следственный комитет письмо с просьбой официально озвучить причины заключения Бычкова, а также его продления. Работа следователей за год ареста подозреваемого вызывает у издания не меньшие вопросы.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07