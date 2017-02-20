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В Башкирии за нелегальное оружие можно получить деньги

20 февраля 2017, 09:11
Акция проходит по всей республике.

Сегодня, 20 февраля, началась оперативно-профилактическая акция «Сдай оружие – получи деньги», которая продлится до 3 марта, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

За добровольную сдачу незарегистрированного оружия на расчетный счет гражданина перечисляется вознаграждение. При этом владелец оружия, решивший его сдать освобождается от уголовной и административной ответственности.

В прошлом году в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Башкирии поступило более трехсот заявлений от граждан о принятии на возмездной основе 324 единицы оружия, 11 512 штук боеприпасов и 7256 граммов взрывчатых веществ. Сумма компенсации гражданам составила 3 миллиона 462 тысячи 583 рубля.

Более подробную информацию об акции можно получить по телефону: 8 (347) 279-45-34, 273-59-28, 279-47-75.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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