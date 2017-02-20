В Башкирии за нелегальное оружие можно получить деньги

В прошлом году в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Башкирии поступило более трехсот заявлений от граждан о принятии на возмездной основе 324 единицы оружия, 11 512 штук боеприпасов и 7256 граммов взрывчатых веществ. Сумма компенсации гражданам составила 3 миллиона 462 тысячи 583 рубля.