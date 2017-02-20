ОНФ проведет аудит спортивных строительных объектов

- Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в постоянном режиме ведут мониторинг государственных закупок. В том числе в поле зрения попадают и закупки на реализацию спортивных проектов. Например, активистами были выявлены случаи, когда дочернее предприятие «Газпрома» планировало потратить на разработку проектов физкультурно-оздоровительных комплексов 1 млрд руб. При этом была возможность только на этапе формирования цены сократить эту цифру вдвое, - подчеркнул Бречалов. - В частности, сегодня в России реализуются масштабные стройки спортивных сооружений, в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 г. и зимней Универсиады 2019 г. в Красноярске. Все эти объекты также не останутся без внимания активистов.