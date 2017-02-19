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В Стерлитамаке двое безработных ограбили пивной магазин

19 февраля 2017, 16:14
Их задержали по горячим следам.

Сотрудники уголовного розыска стерлитамакской полиции по горячим следам смогли раскрыть преступление, которое было совершено 18 февраля, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. В этот день два неработающих парня решили ограбить пивной магазин. Один из них примерно в пять часов утра позвонил в круглосуточный пивной магазин. Продавщица открыла ему дверь. Он схватил ее за волосы, приставил к горлу нож и вытащил из кассы 8 тысяч рублей.

- В это время в магазин зашел другой посетитель, как потом выяснится, сообщник разбойника. Он помог своему знакомому спокойно уйти с деньгами. А когда продавщица нажала кнопку тревожной сигнализации, сам быстренько ретировался, отмечается в сообщении прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступниками оказались 20-летни й ранее судимый житель Федоровского района и 22-летний житель Стерлитамака. По горячим следам их удалось задержать. Свою вину они признали.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении 22-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о не выезде, а второй задержан, - сообщает МВД.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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