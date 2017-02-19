В Стерлитамаке двое безработных ограбили пивной магазин

Сотрудники уголовного розыска стерлитамакской полиции по горячим следам смогли раскрыть преступление, которое было совершено 18 февраля, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. В этот день два неработающих парня решили ограбить пивной магазин. Один из них примерно в пять часов утра позвонил в круглосуточный пивной магазин. Продавщица открыла ему дверь. Он схватил ее за волосы, приставил к горлу нож и вытащил из кассы 8 тысяч рублей.