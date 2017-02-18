«Салават Юлаев» сегодня встречается с «Ладой»

Напомним, что 16 февраля «Салават Юлаев», не играя, оформил прописку в плей-офф, благодаря поражению «Сибири» в Ханты-Мансийске. «Лада» же продолжила серию неудач, проиграв в третий раз подряд, теперь в Риге – 1:2 ОТ, позволив хозяевам сравнять счет за 17 секунд до финальной сирены.
В случае поражения от «Лады» уфимцы рискуют опуститься на восьмое место и встретиться в плей-офф с «Магниткой». Победа же команды Захаркина сулит как минимум четыре «зеленых дерби» с «Ак Барсом».
Бывший вратарь национальной сборной России, выступавший за столичные клубы «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», а также за «Витязь», СКА и «Химик» Алексей Егоров в разговоре с корреспондентом «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Лада».
- Перерыв в чемпионате пошел на пользу «Салавату Юлаеву», - сказал Алексей Егоров. - Подопечные Игоря Захаркина смогли сплотиться и хорошо подготовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата. Наверняка, уфимцы дадут бой в матчах плей-офф любому сопернику. Главная проблема у них в психологии, состав-то у юлаевцев очень даже неплохой. Правда, вратари играют явно ниже своих возможностей. Что касается «Лады», мне кажется, что у них уже давно чемоданное настроение и они уже мысленно в отпуске. Сезон у них опять не удался, команда не просто осталась за бортом плей-офф, а является на данный момент одной из худших в Лиге. Меньше «Лады» очков только у аутсайдеров дивизионов – рижского «Динамо» и новокузнецкого «Металлурга».
Игра пройдет на «Уфа-Арене». Начало матча в 16 часов 30 минут. Прямую трансляцию смотрите на канале БСТ.