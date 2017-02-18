«Салават Юлаев» сегодня встречается с «Ладой»

- Перерыв в чемпионате пошел на пользу «Салавату Юлаеву», - сказал Алексей Егоров. - Подопечные Игоря Захаркина смогли сплотиться и хорошо подготовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата. Наверняка, уфимцы дадут бой в матчах плей-офф любому сопернику. Главная проблема у них в психологии, состав-то у юлаевцев очень даже неплохой. Правда, вратари играют явно ниже своих возможностей. Что касается «Лады», мне кажется, что у них уже давно чемоданное настроение и они уже мысленно в отпуске. Сезон у них опять не удался, команда не просто осталась за бортом плей-офф, а является на данный момент одной из худших в Лиге. Меньше «Лады» очков только у аутсайдеров дивизионов – рижского «Динамо» и новокузнецкого «Металлурга».