Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов

Вчера, 16 февраля Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, сообщает сайт Кремля.
Глава государства отметил, что «ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся»
- Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем, - подчеркнул Владимир Путин.