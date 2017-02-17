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Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов

17 февраля 2017, 11:59
Президент России отметил, что ротация - это совершенно естественный процесс

Вчера, 16 февраля Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, сообщает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что «ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся»

- Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем, - подчеркнул Владимир Путин.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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