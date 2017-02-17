Владимир Путин прокомментировал отставки губернаторов

- Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем, - подчеркнул Владимир Путин.