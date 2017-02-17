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В Башкирии при задержании с поличным оборотня в погонах едва не погиб сотрудник МВД

17 февраля 2017, 12:49
В Следственном комитете раскрыли подробности задержания полицейского, обвиняемого в мошенничестве.

В следственном комитете рассказали подробности задержания полицейского, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Напомним, вчера стало известно о задержании старшего оперуполномоченного отделения полиции города Белорецка. По версии следователей, сотрудник МВД и его друг вымогали у местного жителя 150 тысяч рублей. По легенде, друг полицейского выступал в качестве представителя фирмы, которой задолжал мужчина, а оперативник «помогал» решить проблему мирным путём и закрыть исполнительное производство. В итоге при передаче «представителю» фирмы части денег, он был задержан, позднее задержали и полицейского. В ходе задержания оперативник оказал сопротивление и пытался скрыться на автомобиле, при этом он сбил одного из сотрудников управления собственной безопасности МВД, и несколько метров провёз его на капоте автомашины.

Сейчас оборотню в погонах предъявлено обвинение, до суда он будет находится в следственном изоляторе. Стоит отметить, что он опровергает все обвинения и вину не признаёт, несмотря на то, что его подельник во всём сознался.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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