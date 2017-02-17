В Башкирии при задержании с поличным оборотня в погонах едва не погиб сотрудник МВД

В следственном комитете рассказали подробности задержания полицейского, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Напомним, вчера стало известно о задержании старшего оперуполномоченного отделения полиции города Белорецка. По версии следователей, сотрудник МВД и его друг вымогали у местного жителя 150 тысяч рублей. По легенде, друг полицейского выступал в качестве представителя фирмы, которой задолжал мужчина, а оперативник «помогал» решить проблему мирным путём и закрыть исполнительное производство. В итоге при передаче «представителю» фирмы части денег, он был задержан, позднее задержали и полицейского. В ходе задержания оперативник оказал сопротивление и пытался скрыться на автомобиле, при этом он сбил одного из сотрудников управления собственной безопасности МВД, и несколько метров провёз его на капоте автомашины.