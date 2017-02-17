В Башкирии из-за «неудачника» погибли пожилые мужчина и женщина

23-летний житель Стерлитамака обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Следователи установили, что утром 26 ноября прошлого года 23-летний мужчина, проживающий на четвертом этаже пятиэтажки в съемной квартире, облил диван растворителем и поджог, считая себя неудачником. Поджигатель и его гость при этом спаслись. После тушения пожара на пятом этаже были обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Остальных жителей эвакуировали, они не пострадали.
Судмед эксперты установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Обвиняемый признан вменяемым. Проведено 13 допросов, материалы дела представлены в двух томах. Дело направлено в суд для рассмотрения.