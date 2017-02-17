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В Башкирии из-за «неудачника» погибли пожилые мужчина и женщина

17 февраля 2017, 13:51
Мужчина, устроивший поджог в собственной квартире, остался цел.

23-летний житель Стерлитамака обвиняется в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Следователи установили, что утром 26 ноября прошлого года 23-летний мужчина, проживающий на четвертом этаже пятиэтажки в съемной квартире, облил диван растворителем и поджог, считая себя неудачником. Поджигатель и его гость при этом спаслись. После тушения пожара на пятом этаже были обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Остальных жителей эвакуировали, они не пострадали.

Судмед эксперты установили, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Обвиняемый признан вменяемым. Проведено 13 допросов, материалы дела представлены в двух томах. Дело направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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