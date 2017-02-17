В Башкирии из-за «неудачника» погибли пожилые мужчина и женщина

Следователи установили, что утром 26 ноября прошлого года 23-летний мужчина, проживающий на четвертом этаже пятиэтажки в съемной квартире, облил диван растворителем и поджог, считая себя неудачником. Поджигатель и его гость при этом спаслись. После тушения пожара на пятом этаже были обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Остальных жителей эвакуировали, они не пострадали.