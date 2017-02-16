mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Валерий Трофимов стал аутсайдером медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО

16 февраля 2017, 09:13
Местные СМИ о председателе горсовета практически ничего не пишут.

Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов в январе занял последнее 14-ое место в медиарейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа, составленном "Медиалогией". Его персона крайне редко упоминается в публикациях СМИ: медиаиндекс составил всего 16 баллов. Лидером рейтинга стал Валерий Сараев, возглавляющий муниципальный совет Саратова.

Напомним, после избрания нового состава горсовета уфимские журналисты официально обращались к Трофимову с просьбой открыть для СМИ работу рабочих комиссий. Однако этого так и не произошло. Неудивительно, что медирейтинг председателя совтеа остается невысоким, так как журналисты пишут о нем только в дни заседаний.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов напротив сохраняет высокие позиции в медиарейтинге глав администраций региональных столиц ПФО. В январе он занял второе место, уступив только Виктору Кувайцеву, сити-менеджеру Пензы. Это произошло благодаря комментариям по уборке снега в первые дни нового года.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07