Валерий Трофимов стал аутсайдером медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО

Напомним, после избрания нового состава горсовета уфимские журналисты официально обращались к Трофимову с просьбой открыть для СМИ работу рабочих комиссий. Однако этого так и не произошло. Неудивительно, что медирейтинг председателя совтеа остается невысоким, так как журналисты пишут о нем только в дни заседаний.