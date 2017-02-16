В Башкирии в центр стандартизации и метрологии в 2016 году обратились 15 тысяч жителей

Центр стандартизации, метрологии и сертификации Башкортостана- один из крупнейших в России по объемам оказываемых услуг. За минувший год сотрудники центра обслужили около 15 тысяч потребителей. За 2016 год проверено более 260 тысяч средств измерений, аттестовано около 3000 единицы испытательного оборудования, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.
- В прошлом году доход составил более 440 млн. рублей. Прирост по сравнению с 2015 годом составил 14%, - отметил директор центра Амран Муратшин. - В числе основных задач на следующий год: создание и аккредитация в национальной системе испытательного центра по энергоэффективности.
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин посетил испытательные лаборатории. Амран Муратшин рассказал, что для тружеников созданы комфортные условия, есть необходимая современная техника.