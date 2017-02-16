В Башкирии в центр стандартизации и метрологии в 2016 году обратились 15 тысяч жителей

Центр стандартизации, метрологии и сертификации Башкортостана- один из крупнейших в России по объемам оказываемых услуг. За минувший год сотрудники центра обслужили около 15 тысяч потребителей. За 2016 год проверено более 260 тысяч средств измерений, аттестовано около 3000 единицы испытательного оборудования, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора.