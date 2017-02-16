В Башкирии нашли повешенным сотрудника полиции

В городе Кумертау на юге Башкирии нашли повешенным сотрудника полиции. Как сообщает портал «ProUfu» тело обнаружили родственники погибшего в его квартире. Основная версия произошедшего самоубийство. Сейчас по факту обнаружения тела назначена проверка, после её завершения будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в сентябре прошлого года в Уфе прямо на рабочем месте застрелился сотрудник следственного управления МВД Ильгиз Ишмухаметов. В предсмертном видео, опубликованном на его странице в социальной сети, он рассказал о нападках со стороны начальника отдела.