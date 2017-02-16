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Количество безработных с высшим образованием увеличилось

16 февраля 2017, 10:45
Острая нехватка сотрудников наблюдается в биологической и сельскохозяйственной областях и области здравоохранения.

Как сообщает Ufa-Room со ссылкой на Полит.Ру, количество безработных с высшим образованием выросло с 2015 года почти на 20 процентов. Глава счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что нужда в сотрудниках с «вышкой» к окончанию 2015 года составляла 186 тысяч человек. Острая нехватка сотрудников наблюдается в биологической и сельскохозяйственной областях и области здравоохранения.

Так, специалисты, получившие высшее медицинское образование, трудоустраиваются на 97 процентов, несмотря на то, что в прошлом году цифры приема в мед. ВУЗы были уменьшены на 13 процентов. Контрольные цифры приема в образовании и педагогики выросли на три процента и сейчас необходимость в них уменьшена.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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