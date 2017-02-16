Количество безработных с высшим образованием увеличилось

Так, специалисты, получившие высшее медицинское образование, трудоустраиваются на 97 процентов, несмотря на то, что в прошлом году цифры приема в мед. ВУЗы были уменьшены на 13 процентов. Контрольные цифры приема в образовании и педагогики выросли на три процента и сейчас необходимость в них уменьшена.