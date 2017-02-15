В уфимском цирке прокомментировали требование прокуратуры о закрытии

- В России 42 цирка, каждый шестой нуждается в капитальном ремонте, среди них уфимский цирк по техническому состоянию на втором месте, есть здания и похуже, - рассказала нашему корреспонденту главный администратор цирка Рима Шакирова. - В 2014 году к нам приезжал Мединский, и глава цирковой компании, они были удивлены состоянием цирка и спрашивали почему мы собираемся закрыться на ремонт.