В Уфе дольщики микрорайона Урал провели одиночные пикеты у прокуратуры Башкирии

- Мы обращались во множество инстанций, в том числе и в правительство республики, однако нам говорят только о том, что застройщик не признан банкротом и просто передвинул сроки строительства. Говорили, что дома будут сданы в июле этого года. Только вот на объектах никаких строительных работ в настоящее время не ведется, - рассказывает Виталий.