В Башкирии пьяный мужчина зарезал своего гостя

- По версии следствия, вечером 14 февраля 2017 года две семьи собрались в доме одной из пар отметить праздник. После употребления спиртного между мужчинами возникла ссора и драка в ходе, которой 42-летний мужчина нанёс 2 ранения ножом 49-летнему гостю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.