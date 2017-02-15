Уфимцы написали заявления о преступлениях на выборах на двух участках

Если преступления будут доказаны, то виновным по статье 141.2 УК ФР грозит наказание: штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.