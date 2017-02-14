В Уфе во время хоккейного матча мужчина избил пенсионерку

На протяжении последних трёх дней в Уфе гостили воспитанники спортшколы из Альметьевска. Они приехали, чтобы провести серию товарищеских матчей с уфимскими хоккеистами. В это время одна половина команды проводила матчи в Стерлитамаке в рамках Детской хоккейной лиги, а вторая играла с гостями из Альметьевска, Оставшиеся в Уфе ребята проиграли все три матча, а к последней встрече вернулась вторая половина команды, так объяснила смысл сказанной фразы Елена.