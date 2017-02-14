В «Русгидро» исключили возможность повторения судьбы плотины в Калифорнии

Авария на плотине Оровилл связана со специфическими особенностями конструкции ее водосбросных сооружений. А водосбросы ГЭС "Русгидро" имеют иную, более надежную конструкцию, заявил Маркин. Каждая ГЭС проектируется таким образом, чтобы пропустить очень сильное (крайне маловероятное) наводнение. При этом часть воды задерживается в водохранилище, а часть при необходимости сбрасывается вниз через гидроагрегаты и водосбросы.