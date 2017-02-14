В Башкирии начался суд над директором, обвиняемым в смерти пяти человек

- На первое слушание подсудимый пришел без сопровождения конвоя, - сообщает корреспондент телеканала. - Андрей Беляев в роли обвиняемого явно чувствовал себя не комфортно. И не был готов к общению с журналистами в присутствии потерпевших. Директора управляющей компании обвиняют по статье: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 5 человек". Впрочем сам Беляев своей вины в случившемся не видит.