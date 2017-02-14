ОНФ запустил новый проект – Карта убитых дорог

Граждане на данной карте www.dorogi-onf.ru смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Далее, по этим данным планируется составить рейтинги, которые будут направлены в администрации регионов и муниципалитетов. Ожидается, что эти данные должны быть внесены в планы по ремонту на 2017 и 2018 годы.