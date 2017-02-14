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ОНФ запустил новый проект – Карта убитых дорог

14 февраля 2017, 17:09
Сегодня дан старт проекту.

Сегодня общероссийский народный фронт запустил новый проект, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ.

Граждане на данной карте www.dorogi-onf.ru смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Далее, по этим данным планируется составить рейтинги, которые будут направлены в администрации регионов и муниципалитетов. Ожидается, что эти данные должны быть внесены в планы по ремонту на 2017 и 2018 годы.

- На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах, и таким образом, повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта, - отметили в пресс-службе.

Как считают в ОНФ, актуальность этого проекта «обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения».

- На сайте www.dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию, - объяснил эксперт проекта Дмитрий Цопов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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