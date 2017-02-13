В Башкирии чиновники брали откаты с аграриев за получение госсубсидий

Прокуратура региона выявила нарушения в распределении госсубсидий аграриям в Аургазинском районе Башкирии. Как удалось выяснить специалистам надзорного органа, местные чиновники принуждали сельхозпредпринимателей оформлять документы на получение субсидий у государства в муниципальном учреждении «Аургазинский информационно-консультационный центр». За услуги аграрии платили в кассу учреждения 0,7 процента от суммы субсидии. За 2016 год все аграрии из Аургазинского района, получившие субсидии от государства,заплатили за услуги названной выше организации.