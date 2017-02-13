Медиарейтинг Константина Толкачева в новом году немного снизился

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев в январе занял 15-место в рейтинг глав заксобраний «Медиалогии». Его медиаиндекс составил 1412,2 балла. Это немного ниже чем в 2016 года, по итогам которого он занял 14-ое место.