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Больному раком крови Амиру Карачурину резко стало плохо

13 февраля 2017, 15:42
Сейчас 12-летний мальчик находится в реанимации в одной из клиник Германии.

Состояние Амира Карачурина, больного раком крови, несколько дней назад резко ухудшилось из-за инфицирования катетера. Об этом сообщается в официальной группе поддержки 12-летнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации университетской клиники города Мюнстера (Германия).

- В середине прошлой недели закончили блок химиотерапии, и после этого показатели крови стали очень низкие, - пояснил Медиакорсети старший брат Амира Ринат Карачурин. – Иммунитет Амира очень сильно упал, в такой ситуации малейшая инфекция распросстраняется очень быстро, а катетер был установлен постоянный. Сейчас его убрали, поставили временный в шею, но состояние моего брата пока не улучшилось.

Амиру необходимо дорогостоящее лечение, деньги на которых еще не собраны в нужном объеме. Более 3,4 миллиона собрала семья мальчик, еще 8,5 миллиона – благотворители, волонтеры и неравнодушные люди. Необходимо еще шесть миллионов рублей.

Карта Сбербанка: 4276 0600 2225 0719 (оформлена на имя Карачурина Арслана Азатовича)
QIWI: 8-987-626-78-89 (Карачурин Арслан Азатович)

Контакты семьи Карачуриных:
Старший брат – Карачурин Ринат – 8-914-756-95-73
Средний брат – Карачурин Арслан – 8-987-626-78-89
Папа - Карачурин Азат – 8-10-49-151-66297868 (г. Мюнстер)
Мама - Карачурина Альфира – 8-10-49-151-66297884 (г. Мюнстер)

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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