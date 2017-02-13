Больному раком крови Амиру Карачурину резко стало плохо

- В середине прошлой недели закончили блок химиотерапии, и после этого показатели крови стали очень низкие, - пояснил Медиакорсети старший брат Амира Ринат Карачурин. – Иммунитет Амира очень сильно упал, в такой ситуации малейшая инфекция распросстраняется очень быстро, а катетер был установлен постоянный. Сейчас его убрали, поставили временный в шею, но состояние моего брата пока не улучшилось.