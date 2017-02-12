В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста

По версии следствия, вечером 6 февраля в Стерлитамаке трое местных жителей вызвали такси, чтобы доехать до одной из деревень Гафурийского района. По пути они попросили таксиста остановиться, после чего двое из них вышли вместе с таксистом из машины и убили его.