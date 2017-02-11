В Башкирии завершился региональный этап «Золотой шайбы»

– В регионе делается многое для развития детско-юношеского спорта. Строятся современные спортивные комплексы, открытые ледовые коробки. Участие в престижном турнире — это шанс для начинающих хоккеистов исполнить свою мечту - попасть в большой спорт, – сказал Михаил Закомалдин.