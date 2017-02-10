В Уфе состоялась мировая премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава».

Режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, по стечение обстоятельств и по взаимному согласию, являющийся еще и мужем актрисы, а также отцом двоих их общих детей, своей любимой супруге дал вволю проявить себя и свои способности – у зомби, как видно с самого начала шансов нет. Ну, это и понятно. Люди мы все умные, различными экшн ужастиками избалованные, потому развязку этой истории предположить не сложно. Другое дело, что режиссер и сценаристы поставили для себя главной задачей ответить зрителю на вопросы – с чего же все началось, откуда ноги растут у Красной королевы, и как корпорации Umbrella Corporation и доктору Айзексу удалось поставить весь мир на колени, загубив несколько миллиардов человек. Получить ответы на эти вопросы смогли зрители, пришедшие на специальный показ, который состоялся в зале Imax Кинокомплекса Искра сети «Планета кино». Зал Imax был полон – история «Обители зла» волнует, как видно очень многих уфимцев. Даже привычного хруста попкорна не было слышно, так сосредоточенно все следили за развитием событий!