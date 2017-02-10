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В Башкирии за рождение первого ребенка выплатят 300 тысяч рублей

10 февраля 2017, 18:23
Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Сегодня, 10 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что скоро будет подписан указ о выплате единовременного денежного социального пособия матерям за первого ребенка. Размер выплаты 300 тысяч рублей, сообщает телеканал БСТ. Глава региона также сказал, что и "муниципальным районам и городским округам также необходимо проработать свои меры поддержки. Не должны оставаться в стороне предприятия и организации республики",

Предполагается, что эта сумма поможет улучшить жилищную ситуацию молодых семей.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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