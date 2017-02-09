Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников

Передача дома в управление другой компании достаточна проста, для этого нужно включить объект в лицензию выбранного предприятия, это должен сделать Госжилнадзор. Однако чиновники продолжают настаивать на том, что дом до сих пор обслуживается УЖХ Дёмского района, а подтверждением этого называют договор, заключённый между товариществом собственников жильцов (ТСЖ) и местным ЖЭУ. При этом никто из чиновников не удосужился проверить существует ли названное ТСЖ (жильцы ликвидировали его два года назад), но даже если госслужащие не знают о ликвидации ТСЖ, то остаётся открытым вопрос «При чём тут ЖЭУ?» ведь ЖЭУ и УЖХ это разные юридические лица.