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В Уфе родители могут почувствовать на себе атмосферу ЕГЭ

9 февраля 2017, 09:21
11 февраля в Башкирской гимназии 102 пройдет акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

В Уфе родители смогут почувствовать на себе, какая атмосфера творится в школе в день сдачи ЕГЭ. Башкирская гимназия №102 11 февраля проведет акцию «День сдачи ЕГЭ» родителями. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. В акции смогут принять участие родители 11-классников. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, черную гелевую ручку и бейдж. Начало в 11,30.

- Родители на собственном опыте смогут убедиться в том, что ЕГЭ – это лишь экзамен, и сдать его может любой выпускник 11-го класса, если он добросовестно учился в школе, отмечается в сообщении мэрии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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