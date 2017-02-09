Башкирские судебные приставы начали распродажу арестованных автомобилей

27 февраля териториальное управление Россимущества проведёт торги по продаже автомобилей, арестованных за долги судебными приставами Башкирии. Всего планируется продать более сотни легковушек, два грузовика и две единицы сельхозтехники. Как правило цены на таких аукционах меньше рыночных, так, например начальная цена «KIA Ceed» 2013 года выпуска – 571 тысяча рублей, что на 100 тысяч дешевле чем на популярном сайте по продаже авто, а «Skoda Оctavia» того же года – 339 тысяч. С полным списком продаваемых автомобилей можно ознакомится на официальных сайтах службы судебных приставов, и Росимущества.