В Башкирии депутаты предложили новые ограничения для должников-автовладельцев

Своим коллегам из Госдумы депутаты Госсобрания предлагают наделить судебных приставов полномочием по введению временного ограничения на управление транспортным средством для недобросовестных должников. Как пояснила председатель комитета Рузалия Хисматуллина, эта мера уже действует в отношении водителей, у которых есть долги по алиментам, невыплаченным кредитам или штрафам в размере, превышающим сумму в 10 тысяч рублей. Башкирские депутаты просят добавить в эту категорию и долги по транспортному налогу. Как считают законодатели, данная мера позволить увеличить собираемость данного вида налогов. Заметим, что этот налог пополняет региональные бюджеты. Вопрос в другом - согласятся ли с доводами своих коллег депутаты Госдумы.